La comediante Jani Dueñas salió a defenderse, por medio de su cuenta personal de Instagram (@Janidejesmar), tras las duras criticas que sufrió por parte de la prensa y los comentaristas de espectáculos de televisión por su show en el Festival de Viña 2019.

Tal como ella misma lo ha mencionado, esto es parte del circo que se crea posterior a las rutinas de los comediantes, por lo que decidió no ver, escuchar, ni leer nada de lo que salió en la prensa el día siguiente.

“No he visto nada de prensa ni he leído nada de lo que se ha escrito. Yo estoy acá, como me ven. También durmiendo mucho, viendo a mis amigos y pensando en hacerme más tatuajes”.

La comediante que no tuvo la oportunidad de mostrar su show en la Quinta Vergara comentó que cerró su Twitter, porque quise auto cuidarse de los duros y poco sensibles de los cibernautas.

“Cerré mi Twitter y le puse candado a esto porque hay una cosa muy bonita e importante que se llama AUTOCUIDADO chikes, y en esa estoy, decantando pensando y aprendiendo pa puro seguir. La autocrítica y las lecciones se sacan acá adentro, en silencio”.