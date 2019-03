¿Lo copió? Jorge Alís ríe del escritor español que lo acusó de copiar su libro en rutina de Viña

La rutina de Jorge Alís en el Festival de Viña 2019 fue todo un éxito y eso no puede ser cuestionado por nadie, ya que el argentino estuvo cerca 1 hora y media sobre el escenario de la Quinta Vergara haciendo reír a todo el público, razón por la que se llevó los dos galardones máximos, junto a la ovación completa de los espectadores.

Sin embargo, su presentación no estuvo exenta de polémicas, debido a que algunos lo encontraron xenófobo y demasiado crítico con la sociedad chilena y argentina, pero eso no fue lo único.

Por medio de las redes sociales, un comediante español encendió las alertas, ya que señaló que la broma que Jorge Alís lanzó en el escenario sobre los chats grupales de padres, era una extracto que sacó de su libro “Whatsapp de padres”, por lo que manifestó que el comediante copió y plagió su rutina.

Frente a esto, Juan de Gorostidi (41), autor del libro, conversó con el diario Las Últimas Noticias sobre lo ocurrido, y comentó que par él no fue una coincidencia, debido a que los chistes son exactamente los mismos, y que de hecho fueron expuestos en el mismo orden.

También aprovechó el momento para señalar que él no se encuentra molesto, porque estas cosas pasan, que él escribió un libro sabiendo que en cualquier momento lo podía ver replicado en otros lugares. Y bueno, cabe destacar que su edición subió sus ventas por toda esta polémica.

Ante las palabras del escritor, Jorge Alís también se quiso referir a este hecho, y comentó que no tenía idea que existía este libro, ni mucho menos tenía información del escritor.

“Esto tiene que ver con algo cotidiano, lo que veo yo en los grupos de Whatsapp del colegio en los que estoy, es una frase que se una en Chile. Me parece que es parte del circo. ¿Cuántos libros, cuántas cosas hay hechas? Está todo dicho ya. ¿Qué significa copiar? ¿Yo le copio a los papás del grupo de Whatsapp por que ocupo las palabras que ponen ahí? Me pueden acusar de eso, pero yo uso lo que en la vida misma”, remató Jorge Alís.

Frente a una pregunta que se le hizo sobre la forma chaquetera con la que se trata a los artistas de Viña tras su paso por el escenario, el comediante respondió que no le molesta para nada eso.

“No me molesta para nada, no me quita pasarlo bien porque ni sabía que existía. Celebré con el equipo en el Hotel O´Higgins y me acosté a las nueve de la mañana. Creo que decir ahora que alguien copia el grupo de Whatsapp es como ¡ufff!”.