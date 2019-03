María Luisa Godoy bromeó en inglés con los Backstreet Boys antes de que subieran al escenario

El inglés de los animadores del Festival de Viña del Mar, Matín Cárcamo y María Luisa Godoy, no fue el más pulcro. Así lo evidenciaron cuando trataron de comunicarse con los integrantes de Backstreet Boys sobre el escenario de la Quinta Vergara, lo que les valió muchas burlas y críticas en redes sociales.

Sin embargo, esta no fue la primera interacción que tuvo el grupo con uno de los conductores. María Luisa Godoy habló con ellos tras bambalinas y les dijo, en inglés, que “ahora tengo 38 y sigo igual”. Teniendo la mano tomada con Kevin, el comentario generó risas en el camarín.

“We are amazing in Chile with you”, agregó la figura de TVN, que en una traducción literal significa “somos asombrosos en Chile con ustedes”. Por último, remató y les deseó “todo el poder en el escenario”.

Aquí puedes revisar el momento: