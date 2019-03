“No más milicos ni pacos”: Patricia Maldonado arremete contra el comediante Mauricio Palma

La comentarista de espectáculos, Patricia Maldonado, se volvió a referir a la rutina de los comediantes que ya pasaron por el escenario de la Quinta Vergara.

Esta vez, fue el turno del humorista Mauricio Palma, artista que se llevó los dos galardones máximos, con una rutina que duró aproximadamente una hora.

La opinóloga comenzó a comentar, que gracias a Felipe Avello, se reencontró con el “Stand Up Comedy”, ya que nunca fue de su agrado, pero que el “pececillo” provocó que le volvieron a salir sus carcajadas.

“Yo me sorprendí con Felipe Avello, porque yo no le puse fichas a él. Él hizo una rutina tan entretenida y tan agradable que me conquistó a mí y miles de personas que no están con ese género. Me reconcilié con ese lado”.

Sin embargo, en el programa “Sin Límites”, Patricia Maldonado comentó la rutina del comediante Mauricio Palma, y manifestó que las cosas cambiaron, debido a que no le pareció que se utilizara el mismo tipo de comedia antigua sobre los “pacos” o los “milicos”.

“Cuando yo voy a cantar ‘cuando caliental el sol’ y luego la canta ella y después la cantas tú, ya no querís más guerra, cambia el calienta el sol. Esa tecla está gastada. ¿Qué está gastado? Los ricos en contra los pobres, los pobres en contra los ricos, que los milicos, que los pacos… hay cientos de temas, chiquillos, que pueden tocar”, palabras de “La Maldo” en el matinal Mucho Gusto.

Para finalizar, la locutora de Radio Agricultura hizo un llamado a los productores y directivos del Festival de Viña, y les comentó que debían cambiar ese nivel de humor, porque o sino, las rutinas no seguirán funcionando del todo.

“Se van a tener que replantear los genios, los productores, para el próximo año. Porque si el próximo año nos van a chantar la misma tecla”.

Escucha aquí las duras críticas de Patricia Maldonado en “Sin Límites” sobre Mauricio Palma.