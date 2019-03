“No sé por qué lo invitaron al festival”: Jürgensen en picada contra Mauricio Palma tras Viña

Los humoristas y comediantes que se presentan en el Festival de Viña 2019 siempre dan que hablar al día siguiente, ya sea por su exitosa rutina o por su lamentable fracaso al frente de 14 mil personas, y los encargados de aprobar o no la presentación del artista recae en los panelistas que disponen los matinales.

Es por esto, que Mauricio Jürgensen criticó duramente la trayectoria y capacidad humorística de Mauricio Palma durante esta jornada en el matinal “Bienvenidos” de Canal 13.

“No sé por qué lo invitaron al Festival. ¿Donde está su trayectoria? Su ‘fallida’ presentación de anoche, nos hace creer que el personaje de Violento Parra, debió haber sido incluido al comienzo de su rutina. Ese tramo de su ‘rutina’ funcionó mejor. Si eso es lo mejor que podría mostrar, me quedan bastantes dudas de su trayectoria, de su 15 años, de su expertiz”, fueron las palabras del panelista.

Frente al apoyo de sus compañeros de panel, Mauricio siguió comentando que “creo que tiene problemas más bien estructurales. Tiene problemas serios de relato. No se le entiende bien. No entiendo donde se ubica como comediante”.

Por último, la pareja de Carola Urrejola, manifestó que Mauricio Palma “no es ni muy carismático, ni muy agudo en sus situaciones, ni muy chistoso. Me atrevería a decir que es el típico amigo universitario bueno para los chistes. Me sorprendió que no lo echaran”.