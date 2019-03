Pareja de “Cangri” finalmente rompe el silencio: “Lo que estoy viviendo es una pesadilla”

La muerte de Sebastián “Cangri” Leiva impactó a todo un país, sobretodo por la forma tan extrema y deplorable en la que murió, ya que fue encontrado junto a un amigo en el desierto boliviano.

Frente a esta extraña muerte del ex chico reality, se crearon diversas teorías, en las que se señalaron que fue un encargo realizado desde Chile, que supuestamente estaba realizando tráfico de autos y hasta que participó de una pelea, las que cabe aclarar, todas resultaron ser falsas.

Es por esto, que Araceli Díaz, polola del “Cangri”, decidió alzar la voz para hablar sobre cómo han sido estos difíciles para ella, puesto que tuvo que ver como los canales de televisión llenaban sus pantallas con las historias de Sebastián Leiva.

Lo más fuerte para la pareja, es que se encuentra embarazada de siete meses, y lamentablemente el “Cangri” no estará para poder verla nacer y crecer.

“Ha sido súper complicado. Tengo muchas ganas de llorar y una pena gigantezca. Sé que me tengo que tranquilizar, porque le afecta directamente al bebé, pero no puedo contener la pena a veces. Me he sentido muy mal, con muchas contracciones. Es el peor momento para vivir una pena como ésta”, comentó al Diario La Cuarta.

Araceli Díaz, manifestó no conocer a las personas con las que su pareja estaba viajando en Bolivia, por lo que la situación es aún más confusa para la Policía de Investigaciones.

“Lo que estoy viviendo es una pesadilla (…) Lo único que nos queda es esta chiquitita. Sebastián me decía que ella iba a ser su vida, sus ojos. ¡Eso me lo arrebataron (…)“Pienso lo peor. Pienso que le hicieron algo. Algo le pasó desde el minuto uno. No me cabe duda que algo le hicieron”.

Por último, la fonoaudióloga comentó que “quizás el ser tan buena persona lo perjudicó, porque tenía muchas amistades, la gente lo amaba y le pedían muchos favores, porque no sabía decir que no. Yo creo que acá quizás se encontró con personas no indicadas, en un mal momento”.