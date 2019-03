Diputada Ossandón critica al Festival de Viña por promocionar el uso de drogas

La diputada de RN, Ximena Ossandón, criticó a la organización del Festival de Viña del Mar, indicando que el artista portorrqueño Bad Bunny no puede estar arriba de uno de los escenarios más grandes del continente con canciones que legitiman el consumo de drogas y denigra a las mujeres.

La parlamentaria manifestó que el certamen viñamarino debe replantearse en términos artísticos, en especial por ser una plataforma tan masiva.

“Yo no soy crítica de espectáculos, soy política, pero no veo el aporte que hacen artistas como Bad Bunny que en sus letras instan al consumo de drogas y también muchas veces denigran a la mujer. Artistas que naturalizan el consumo de droga en un evento tan masivo, que llega con tanta fuerza a los jóvenes y que nos muestra como país hacia el extranjero no me parece que sea una buena combinación”, comentó Ossandón.

La congresista indicó que no es entendible que la organización del festival le dé tribuna a este tipo de artistas, más cuando los propios artistas chilenos ni siquiera son considerados.

“Hace poco aprobamos una ley que obliga a las radios a transmitir un veinte por ciento de música chilena y resulta que el principal evento musical solo tiene en su parrilla a Camila Gallardo, que además actuó en el peor de los horarios, pues casi la mitad del público se había retirado del recinto”, recalcó la diputada.

Por último, la parlamentaria RN expresó que no se explicaba que habiendo gente ultra calificada, termine actuando un artista que plantea que el krippy y el kush son sustancias propicias para las “babys como él llama a las jóvenes mujeres”, cerró.