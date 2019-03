Felipe Avello se ofreció para actuar en una segunda noche de Viña 2019

Felipe Avello, estuvo a punto de repetirse el plato. Según relató, la situación se presentó en las horas previas al show de su colega argentino Jorge Alís, que tenía problemas con su voz y que hizo peligrar su presentación el día miércoles.

“Cuando vi que Jorge Alís estaba mal de la garganta, yo le propuse a la producción que si Jorge lamentablemente no se recuperaba y no encontraban a nadie más yo tenía rutina que me quedaba de la noche anterior”, contó Avello tras el cierre de la última noche del festival.

Es que al “Pez”, según él mismo contó, se le olvidaron “como 20 minutos” de rutina durante su show del domingo, que pensó rescatar para el nuevo show.

“Entonces, dije, tengo 20 minutos más 10 minutitos que podría improvisar, ya que estoy más relajado, y a mi polola le pido matrimonio (ironizando con la propuesta de Dino Gordillo a su pareja el lunes). Ahí tuve 40 minutitos y con eso pude haberme presentado”, señaló el comediante y periodista.

“Estando uno la primera vez, después dan ganas de seguir”, expresó Avello sobre su osada decisión.

Finalmente, Jorge Alís tuvo una milagrosa recuperación en su voz y no tuvo inconvenientes para enfrentar nuevamente al “monstruo”.