¿Fin de un ciclo?: Personaje ícono de Daniel Alcaíno no seguirá en Canal 13

“No hay posibilidades de trabajar ni hacer proyectos ni nada con Canal 13”, eso fue lo que manifestó Jorge López, libretista de Daniel Alcaíno y quien está detrás del popular personaje Yerko Puchento.

En entrevista con LUN, López indicó que su contrato con el canal llegó a su fin ya que no existe una nueva temporada de Vértigo. “Me llamaron del canal para decirme que no seguía el programa, y dentro de esas cosas, que no me renovaban el contrato”, declara.

“Yerko no es del canal, nosotros (con Daniel) somos sus creadores. Tenemos que estar los dos para que se haga”, explica.

Respecto de hacer otro trabajo con Canal 13, Jorge enfatizó “No vuelvo a trabajar con Canal 13 en las condiciones que está hoy. Me da pena irme de donde trabajé por 30 años, pero no me da pena dejar de trabajar con quienes están hoy”, enfatiza.

En este sentido agregó que “el hecho que sacaran En su propia trampa, que es un programa que tiene sintonía con la gente, me parece uno de los errores más grandes”.

Respecto al futuro de Yerko, López detalla que comenzaran a realizar un espectáculo, esto mientras Alcaíno termina su contrato con Canal 13. “Daniel tiene contrato hasta diciembre, pero somos una dupla por eso siempre es mejor trabajar juntos para realizar a Yerko”, declara, sin descartar que pueda estar en otro canal en un futuro.