Pocos lo conocían: "Good Bunny", la fundación donde Bad Bunny realiza millonarias donaciones

Si bien los jóvenes disfrutaron, bailaron y cantarlos los éxitos de “rey del trap” de tan solo 24 años, Bad Bunny, muchos otros no tenían idea de su existencia y se preguntaron quién es.

Con un característico look extravagante y un reiterado agradecimiento Bad Bunny debutó en Viña y lo hizo con bastante éxito.

Lo que pocos saben y es algo que ni el mismísimo cantante puertorriqueño cuenta en demasía, es su lado solidario.

Si bien en las redes sociales es posible ver al “conejo malo” ostentando grandes lujos que puede costear gracias a su exitosa carrera, también existiría el “conejo bueno”.

“Good Bunny” sería el nombre de la fundación sin fines de lucro que dirige el artista y contribuye, a través de la música y las artes, a la formación de valores y desarrollo personal de los jóvenes.

En la pasada conferencia, el intérprete de “MIA”, habló escuetamente sobre el tema y explicó que prefería tener estos temas en bajo perfil: “Todo lo que tiene que ver con cosas de aportar y ayudar, trato de hacerlo lo más discreto posible (…) Cuando dices que no se habla, tienes razón, porque muchas veces los artistas, antes de organizar algo, mueven todas sus fichas para que se entere todo el mundo, a mí no me gusta”, comentó.