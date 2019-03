Una molesta Camila Gallardo aclara polémica sobre supuestos celos con Sebastián Yatra

“Hablemos de música por favor” fue lo que dijo Cami al ser consultada en el programa “Échale la Culpa a Viña”, sobre el video en el que supuestamente estaría celosa por un abrazo de Sebastián Yatra con Becky G.

En primer lugar, aclaró que Yatra es amigo de su pololo y además recalcó que el cantante colombiano estaba emocionado, llorando y por eso ambas lo abrazaron.

Esta fue la conversación en el programa de la tarde de Canal 13 y TVN animado por García-Huidobro y Cristián Sánchez:

Francisca García-Huidobro: “No me reten y si quieren se van. Pero ustedes saben que yo cargo con un pasado del que no me puedo deshacer y yo tengo que preguntar esta cuestión porque soy sapa. Ya, ok, ódienme, ¿pero Yatra y tú…?”

Camila Gallardo: “Nada. Yatra es amigo de mi pololo, la gente tiene que entender eso”

García-Huidobro: “Ah, ya nos estamos enterando que tienes pololo, por lo menos. A veces con una pura pregunta uno se entera”

Gallardo: “Yatra es amigo de Beno, es de estar dentro del camarín muertos de la risa. De verdad no, no se pasen rollos”

García-Huidobro: “Te pregunto porque ese video malintencionado, espantoso, que subieron a las redes sociales. ¡Que gente más mala!”

Gallardo: “Es una estupidez. Aparte, es porque yo estaba mirando, hay un monitor al lado. Entonces, se ve como que yo estoy mirando, pero en verdad estoy mirando el monitor. De repente veo que Yatra estaba súper emocionado llorando”

Cristián Sánchez: “A ver, mira, ahí está el video”

Gallardo: “No, ya, por favor, no lo muestren. No me hagan esto, por qué. Hablemos de música, por favor”

Chiqui Aguayo: “Es para explicar esta cuestión de gente aburrida haciendo estas cosas poh Cami”

García-Huidobro: “Menos mal que se acabó Primer Plano”

Gallardo: “Estaba llorando, estaba muy emocionado”

Aguayo: “Ah, entonces lo que tú querías era mirar el monitor. ¿Eso era?”

Gallardo: “No, yo le hice cariño porque él estaba súper emocionado y me dio pena. Estaban todos llorando, y eso. ¡¿Pero a la gente qué le pasa?! Yatra es amigo de Beno, de mi pololo, de mi pololo hace mucho tiempo, para los que no saben”