La afición musical de Nicolás Monckeberg: graba discos con su esposa y le gusta Silvio Rodríguez

‘Tenía siete años y una radio en mi casa. Siempre, siempre me ha gustado la música’, dice Nicolás Monckeberg en entrevista con Las Últimas Noticias, donde habla sobre esta desconocida afición.

El actual ministro del Trabajo junto a su esposa, Isabel Margarita Cruz, quien es periodista y cantante, “es muy talentosa en la música; es cantante, ha hecho discos, ha participado en coros y es muy profesional con todo lo que hace. En la casa tenemos una tradición, hacemos karaokes y ella se da la paciencia de corregirme y enseñarme técnicas vocales”, cuenta Monckeberg.

“He aprendido tanto, que hemos grabado discos juntos y los regalábamos en los cierres de mis campañas. En vez de andar regalando papeles que no sirven de nada, dábamos discos. Ella cantaba gran parte de las canciones y otras las hacemos a dúo”, detalla.

En este sentido cuenta que “para la navidad pasada en vez de regalar canciones hicimos un disco nosotros mismos, cantamos covers de otros músicos o bandas y los regalamos a todos nuestros amigos. Algo similar hicimos también para el 18′, comenta el ministro, quien además confiesa que está aprendiendo a tocar piano para desestresarse un poco. ‘Requiere mucho tiempo y dedicación, que no he tenido, pero avanzo un poco durante los fines de semana con una aplicación. Es bien buena, funciona un poco más lento que con un profesor, pero sirve”.

Hace poco fue a ver a Silvio Rodríguez, “que me encanta. También estuve en el último concierto de Soda Stereo en el Estadio Nacional en el año 2007, luego también se me viene a la cabeza Ana Belén con Víctor Manuel en el 2013, o Joaquín Sabina. He pasado por todos los estilos, soy muy variado, no tengo un sesgo, creo que lo único a lo que le hago el quite es al heavy metal”.

De los artistas chilenos, le gusta Francisca Valenzuela y añade que “es una pianista salvaje, una cantante muy alegre, tengo todas sus canciones. Me interesa siempre ir más allá e intentar saber qué quiso decir con tal letra y con tal canción. La Camila Gallardo también me gusta, con mi señora teníamos planificado ir a verla al festival, pero no pude, tenía trabajo en el ministerio hasta muy tarde así que fue ella con mi hija"”.