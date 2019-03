Maly Jorquiera vivió impasse con Fran García-Huidobro: “Se tiene que acomodar a mí y yo a ella”

Existió un hecho que ocurrió en pleno festival, pero que pasó inadvertido, pues el foco de todos los medios estaba puesto sobre los artistas que pisaban la Quinta Vergara.

La “dama de hierro”, Francisca García-Huidobro y la comediante Maly Jorquiera vivieron un fuerte ‘encontrón’ en una sección post-festival.

Todo ocurrió cuando hablaban de la pedida de matrimonio de Dino Gordillo sobre el escenario de la Quina Vergara, donde Jorquiera bromeó con que se había cansado de esperar la petición de su pareja.

“Lo amarré con una guagua y la guagua no amarra nada, ¿cierto Fran?”, lanzó mirándola, haciendo alusión a que Fran García-Huidobro se separó de Julio César Rodríguez tras embarazarse.

No obstante, esta broma no le cayó nada bien a Fran, quien sin una gota de temor le respondió en pantalla.

“Podría ser el contrato más corto en Canal 13… A diferencia tuya me separé cuando mi hijo tenía 3 meses. Para tu tranquilidad mi hijo fue muy deseado por su padre y por mí”, aseveró.

De acuerdo a diario La Cuarta, testigos aseguraron que el asunto siguió tenso fuera de cámaras, pero habrían firmado la paz.

“Vengo de un programa de humor y ella se tiene que acomodar a mí y yo a ella. Estaban hablando de mí y yo traté de salir jugando y dije eso… A Fran no le gustó, se molestó. Luego lo conversamos, le dije ‘Fran, sorry, fue una respuesta que me salió en el momento’. Soy de las personas que si la cago me disculpo altiro”, explicó Maly Jorquiera.

Fran, al otro lado del ring, corrobora la información de Jorquiera y también justifica su comportamiento: “Soy escorpión, tiro la pachotada y se me olvida en 10 minutos. Después en la noche fuimos juntas a la Quinta Vergara y nos matamos de la risa”, detalló.