Amiga de Jani Dueñas, Paloma Salas, explicó el por qué de sus "obscenos gestos" a la prensa

Aunque el Festival de Viña 2019 terminó hace varios días, continúa dando que hablar. Inolvidable fue el episodio que marcó el equipo de la comediante Jani Dueñas tras su fracaso en la Quinta Vergara, donde estos habrían realizado “obscenos gestos” a la prensa que se encontraba en el lugar.

Una de las más criticadas fue Paloma Salas, también humorista e íntima amiga de Dueñas, quien a través del programa “Intrusos” de La Red, entregó una singular explicación a sus gestos.

“Se ve como que yo soy súper agresiva y que soy horrible. Dije ‘ya filo, le estoy arruinando el material nomás’. Y pequé de ingenua”, comenzó explicando y mostrando cierto arrepentimiento por lo que hizo.

Luego continuó argumentando que Jani Dueñas tuvo un comportamiento impecable frente a la situación, mientras que ella catalogó su acción como “una mierda”.

También recordó episodios que han dejado otros artistas, como Felo cuando salió empujando, o Dino Gordillo, que en alguna oportunidad peleó con los medios de Viña. “Y ahora me encuentro con uno de ustedes y me transformo en un Dino Gordillo altiro”, aseguró.

Sobre los recordados gestos, la joven explicó que era una técnica para “evitar” la prensa, pero no resultó del todo bien.

“Cuando te van a hablar tienes que estar fumando y decir harto garabato, porque así no lo pueden usar. Lo he usado varias veces”, comentó.

“Lo hago cuando me vienen a preguntar cosas que no quiero contestar ni salir en la tele, y me funciona bacán. Ese día lo único que querían era una foto de la Jani llorando o pa’ la cagá. Entonces atiné a encender un pucho y hacer garabatos con las manos”, relató explicando su accionar.

Finalmente agregó que le habría gustado otra forma de actuar, “pero no está en mí”, sentenció.