Raquel Argandoña no le cree mucho a la exesposa de Jadue: "A mí no me conmueve"

María Inés Facuse tuvo una reveladora entrevista con el matinal de Chilevisión. Con Julio César Rodríguez como entrevistador, dijo que se encuentra en trámite de divorcio con Sergio Jadue y que no tiene cómo sostenerse económicamente. “No tengo nada, estoy en la calle”, manifestó.

La historia dista de quedarse en dichas declaraciones, pues luego el hijo de ella (reconocido por Jadue como su hijo), desmintió la versión de su madre, diciendo que ella primero le fue infiel.

Pese a las primeras declaraciones de Facuse, el instinto de Raquel Argandoña decía otra cosa y no sintió compasión. Durante la edición de “Bienvenidos” de este miércoles, la panelista dijo, según consignó La Cuarta, que “a mí no me conmueve. Nos está haciendo creer que es una pobre y triste mujer desamparada que la echaron de la casa y no tiene qué comer”.

Agregó que “dice que tiene que buscar comida en la calle. Y eso yo no se lo creo”.