Critican a Gala Caldirola por no ser una "mujer trabajadora": ella respondió con potente mensaje

La esposa de Mauricio Isla, Gala Caldirola, frecuentemente comparte registros en su cuenta de Instagram, publicando fotos de su hija Luz Elif o sus rutinas de ejercicios y otros eventos.

No obstante, en una de sus últimas publicaciones recibió un malintencionado comentarios que la criticaba: “Las mujeres chilenas que sí somos trabajadoras no tenemos tiempo para ir al gimnasio como Gala, que no lo es”, profesó el mensaje, lo cual caló en Gala Caldirola.

La exchica reality no se quedó de brazos cruzados y respondió en un extenso y sentido mensaje, realizando una reflexión sobre ser mujer y el trabajo.

“¿Realmente alguien puede creer que una mujer, madre de un bebe de 1 año, no es trabajadora? Quiero dirigirme a la persona que escribió ese comentario y le pediría que se acercase a su madre, y le dijera: “Mamá, tu me diste la vida, tu pasaste mil noches despierta tratando de calmar mis llantos aunque tuvieras mucho sueño (…) Te preocupabas de que estuviera limpia, vestida, de mi desayuno, de mis meriendas, de mis comidas y de mis cenas, de darme mis remedios y mucho amor cuando inevitablemente me enfermaba”, partió comentando.

Luego continuó su mensaje asegurando que ser madre es un “trabajo complejo”, debido a todo el sacrificio que conlleva.

“Reflexionen las personas que todavía creen que las mujeres que crían a sus hijos no trabajan. Y en especial las mujeres que denigran a su propio género con pensamientos tan machistas y mediocres“, sentenció.