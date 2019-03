A Mayte Rodríguez "la trataban mal" en teleserie de Chilevisión por su relación con Tiago Correa

Catalina Pulido destapó lo mal que lo pasó Mayte Rodríguez cuando grababa la teleserie La Sexóloga de Chilevisión.

En el año 2012, la hija de Carolina Arregui tenía una relación con Tiago Correa, quien se había separado hace un año de Ignacia Allamand.

Según contó Pulido al programa Intrusos de La Red, a Mayte se le responsabilizaba del quiebre, por lo que el ‘ambiente’ durante las grabaciones no era muy agradable y “la trataban mal”.

“Ella lo pasó muy mal. Pololeaba con Tiago. Los únicos que le dirigíamos la palabra éramos yo y Tiago. Tiago era su pareja y yo le tengo mucho cariño a Mayte. La conozco de chiquitita” reveló Catalina.

La actriz recordó que “se le acusaba de que ella era la culpable de separar, o de distanciar, a Tiago de Ignacia Allamand, y no era así“.

“Ella realmente estaba en una situación súper vulnerable. Yo no sé si tenía que ver con la edad, pero ella se sentía sola.Conmigo se puso a llorar una vez, cuando dio la entrevista a una revista de papel cuché que en paz descanse”, dijo Pulido.

“Conmigo, hablando, me dijo ‘estoy chata que me pregunten por la separación de Tiago con la Ignacia, porque yo no tuve nada que ver’. ¡Y es verdad! Y nunca nadie lo ha dicho públicamente”, añadió.