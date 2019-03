María José Quintanilla relató un violento episodio que vivió: “Me salvé de que me mataran”

Durante la jornada de hoy en el matinal “Mucho Gusto” hablaron sobre la delincuencia que afecta nuestro país, específicamente sobre los portonazos.

Fue María José Quintanilla quien reveló ser víctima de un caso similar, relatando sentidamente su experiencia.

La cantante y panelista contó cómo, cuando viajaba junto a su madre y dos amigos desde Viña del Mar a Santiago, escuchó un fuerte ruido en un semáforo rojo.

“Nos chocaron dos vehículos por los costados. Yo quedé súper aturdida porque venía con mi cabeza apoyada en la rueda del auto”, partió comentando.

Tras esto, Quintanilla miró por la ventana y vio a un sujeto apuntándola con una pistola. “Les juro por Dios que lo primero que hice fue agarrarle la manito a mi mamá y pensé: ‘me va a matar’“, detalló.

“Eran todos súper violentos. Trataban de abrir el auto, porque con el choque quedaron las puertas de atrás bloqueadas. Yo me quedé en shock, no me podía mover. Miraba a este tipo a los ojos, no le pude sacar la mirada”, narró.

Quintanilla aseguró que salvó del incidente porque justamente tanto el chofer como el copiloto eran miembros de la PDI, por lo que hicieron uso de sus armas de servicio.

“Corren y yo miro a mi mamá y le digo: ‘Me salvé de que este tipo disparara y me matara”, puntualizó.

Finalmente contó que este hecho le afectó por más de un mes y que, tras reconocer a los delincuentes, la policía les dijo que no podían hacer mucho pues eran menores de edad y no tenían antecedentes.

Aprovechó el momento para hacer un llamado a las autoridades del país, ya que estos actos se han vuelto cada vez más comunes. “Hay un alcalde, un ex presidente del banco central que le pasó, y ¿qué pasa con las personas comunes que no salen en la tele cuando son víctimas de portonazos?”, señaló María José Quintanilla.