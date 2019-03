"Me declaraba su amor todas las noches": acosador obligó a Cristián Sánchez a cambiarse de casa

Cristián Sánchez contó cómo fue el caso que sufrió hace dos años en el matinal “Muy Buenos Días”.

“Era un tipo que me llamaba al principio los fines de semana, en la madrugada. Me declaraba su amor todas las noches. Me escribía y me decía que estaba enamorado de mí”, partió relatando el animador del espacio.

Sánchez declaró que el acoso llegó a tal extermino, que rápidamente buscó otro lugar dónde vivir.

“Me asustó una vez que estaba comprando. Me llama y me pregunta de cuál vas a llevar. Después me hizo la misma entrando a mi departamento. Sabía dónde vivía y cómo vestía. Entonces me apuré en cambiarme de departamento porque el tipo era peligroso”, afirmó.