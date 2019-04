Pancho Germain repasa su relación con la actriz: "No quiero conseguir nada por ser el pololo de Sigrid Alegría"

Hace unos cuantos días el programa de La Red “Intrusos” reveló la relación que mantenía la actriz Sigrid Alegría con el actor Francisco Germain, la cual se habría mantenido oculta por bastantes meses.

En una entrevista con Las Últimas Noticias entregó algunos detalles sobre su proyección con Alegría, aunque se mantuvo bastante cauteloso.

Su primera afirmación fue contundente: “No quiero conseguir nada por ser el pololo de Sigrid Alegría (…) Nunca me he movido por pitutos y ahora va a ser la excepción. Puede sonar súper ególatra, pero así soy”, aclaró al citado medio.

El creador del canal de YouTube “Faramalla”, donde usualmente se burla de los “zorrones”, desarrolla una carrera como comediante y reveló que tiene un show de stand up, realizando presentaciones dos veces al mes.

Germain, al ser consultado sobre los motivos por los que ocultó su relación con Sigrid Alegría, compartió la opinión de la actriz: “Me carga la prensa rosa, no me gusta que la noticia sea que alguien está con otra persona (…) pero también entiendo que la gente consume estas noticias“, aseguró.

También se refirió al machismo que existe en los medios, luego de que a Sigrid Alegría se le juzgara por mantener una relación con un hombre menor con anterioridad (Alonso Quintero), situación que vuelve a ocurrir.

“Cuando ella estuvo con alguien menor antes hizo una gran noticia de eso, siendo que cuando un hombre está con alguien menor, a nadie le llama la atención, explicó Germain.

Finalmente el YouTuber se refirió a que nunca intentaron ocultar su relación como tal, solo al principio. “Somos de la idea de no publicitar nuestra relación. Queremos hacer noticias por nuestras pegas. Cuando empezamos le dije ‘lo último que querría es tener una pega porque soy tu pololo’ (…) Me encanta la Sigrid como actriz, ella es total, pero quiero mantener mi camino solo“, sentenció.