¿Confundida? Mayte Rodríguez soltó controversial opinión sobre ley del acoso callejero y los piropos

La actriz Mayte Rodríguez entregó su opinión sobre el proyecto de ley contra el acoso sexual callejero, donde aseguró que tiene una controversia con estos temas.

“Me parece mal restringir a las personas de la libre expresión, de poder, si encuentran a alguien lindo, decirle qué guapo o qué guapa“, explicó al sitio Biut.

No obstante, luego agregó: “pero, al mismo tiempo, siento que todo tiene un límite. Cuando se invade el metro cuadrado de una persona y te intimida me parece que está bien castigar“, informó.

Finalmente entregó una confusa frase, donde se mostró a favor de la ley: “me parece súper invasivo cuando pasa a algo más sexual. Pero si es algo de aura, de espíritu, me parece súper bien. Entonces, en esa delgada línea, finalmente me parece bien que se apruebe la ley”, finalizó.