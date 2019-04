"Al mes empezó a salir con otro": Pablo Zalaquett confesó su dolorosa pena sentimental en CHV

El exalcalde de las comunas de Santiago y La Florida, Pablo Zalaquett, volvió a la pantalla tras un largo tiempo alejado de ellas y todo gracias al nuevo programa de CHV que conduce Julián Elfenbein, “PH: Podemos Hablar”.

En esta ocasión compartió set con Pamela Díaz, Karen Doggenweiler, Katty Kowaleczko, Claudio Borghi y “El Rumpy”.

En una de las rondas de preguntas Elfenbein consultó a quienes les habían roto el corazón y fue ahí donde Zalaquett se desahogó.

“Me separé hace 17 años, con cuatro hijos. Ya están grandes todos, tres viven fuera de Chile. El tema es que hace poco me rompieron el corazón”, partió comentando para luego situarse en su primera novia tras la separación, donde aseguró que fueron “dos años maravillosos”.

El hombre incluso reveló que podría ser su nueva esposa, pero en ese momento falleció la madre de su pareja y necesitaba el apoyo de Zalaquett, por lo que le pidió que fuera a vivir con ella.

“Y yo no fui capaz de jugármela. No fui capaz de jugármela y ella me deja. Pero al poco andar yo me di cuenta que no podía vivir sin ella y dije: “me la juego”, explicó el exedil.

Fue cuando contó que compró un ramo de rosas gigante y chocolates y fue a su lugar de trabajo, donde se habría arrodillado y le juró que estaba dispuesto a todo, mientras que ella solo le dijo que “lo iba a pensar”.

Finalmente Zalaquett contó que le fue mal con su jugada, pues tras este episodio “al mes empezó a salir con otro. Y yo no me pude recuperar en dos años”.

“Ella siente, y me dijo, con palabras textuales, que ‘nunca iba a querer un hombre como yo, ella quería un hombre que se la jugara”, finalizó Zalaquett.