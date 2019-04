Diego Boneta revela detalles de la segunda temporada de "Luis Miguel"

Diego Boneta, el actor mexicano que interpreta a Luis Miguel en la popular serie de Netflix, se encuentra en Chile desde el sábado. Además de estar para grabar un nuevo comercial para la tienda París, aprovechó de hacer ua breve pausa en las grabaciones de una nueva película en la que trabaja con el reconocido director de cine Michel Franco, como se destaca en Emol.

Según relata al medio ” todavía no está confirmada al 100%, pero cada día va mejor todo y espero tener noticias pronto para poder compartir con todos ustedes. (…) Ahora están viendo todo, hay negociaciones de por medio con diferentes personas, entonces como no está confirmado, realmente no hay un avance creativo en el que les pueda decir nada desafortunadamente”, puntualizó.

Si bien actualmente se encuentra en un nuevo proyecto, con una película en México, se le ha hecho “difícil” separarse del personaje en el que personifica al “Sol de México”.

“Fue una preparación, fue todo un proceso que duró dos años, entonces no sé si les ha tocado vivir con un amigo, que tiene un acento raro, dos años y que de repente te dicen, ‘mira, tú suenas como tal persona que no eres tú’, entonces es un poco lo mismo. Estás tan metido psicológicamente, mentalmente, emocionalmente, que sí fue difícil. Pero estoy procurando, con cada personaje que he hecho desde la serie, por lo menos físicamente verme totalmente diferente”, declaró el también cantante a Emol.

Uno de sus nuevos proyectos es participar en “Terminator: Dark Fate”, en el que trabajó con el director Tim Miller y James Cameron. “Va a estar saliendo el 1 de noviembre, es la primera película en la que está James Cameron metido desde la segunda entrega, que salió hace ya 20-25 años, y esta retomaría después de la dos, entonces aunque es la sexta, realmente sería como la tres”, explicó el actor.