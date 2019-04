Fran Undurraga confesó que fue abusada sexualmente de niña: “El ‘tío’ del furgón me tocaba”

Una sensible confesión realizó la modelo Francisca Undurraga, quien recordó uno de los momentos más duros de su infancia: fue abusada por una persona que manejaba un furgón escolar cuando vivía en Arica.

En el programa Podemos Hablar, la exchica reality se levantó cuando el conductor preguntó si alguno de los participantes había sufrido alguna vez abusos.

“Me iba del colegio en un furgón escolar, siempre el ‘tío’ me hacía sentarme adelante con él y el me tocaba las pernas por debajo del jumper, después de 20 años me doy cuenta que ese tipo debería estar preso”, comenzó diciendo.

“Todos los días quería que me sentara adelante y cada día la mano era más arriba”, agregó.

Respecto al por qué nunca le contó a sus padres, Undurraga expresó que “por vergüenza o porque no quería que me retaran, creo que es la primera vez que lloro por eso y de las pocas veces que lo comento”.