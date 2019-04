Miriam Hernández vuelve a la televisión abierta y lo haría en programa estelar

Ya no es usual verla en pantalla, pero lo cierto es que Miriam Hernández sigue vigente, gracias a su música, sus éxitos como “Huele a peligro” o “El hombre que yo amo”, y sus giras a nivel nacional que son todo un éxito.

Pero el alejamiento de la pantalla chica terminará para la cantante de 53 años, ya que regresará a la televisión y lo hará de la mano de Chilevisión a partir de mayo próximo.

Myriam Hernández será jurado del programa “Yo soy”, adaptación del programa de imitadores colombiano “Yo me llamo”. Al respecto, la artista asegura que “siempre estuve abierta a volver cuando apareciera un proyecto que me entusiasmara”.

“Yo Soy” irá en horario estelar y más de una noche en la semana, por lo que se convertirá en el caballito de batalla de la señal Turner, al igual que “Pasapalabra”.

“Fue algo sorpresivo, porque si bien fui coach de El mejor de Chile, en 2013, no hacía televisión en realidad desde el 2006, cuando me despedí como animadora del Festival de Viña. Y de repente llega esta invitación y me pareció un buen programa para volver a la televisión. Encontré bonito poder acercarme al público de esta manera, porque me es cómodo, me entretiene y tiene un equipo tremendamente profesional”, comentó Miriam Hernández.