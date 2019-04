Jean Philippe Cretton recuerda su momento más incómodo en TV: dar la noticia del accidente de Felipe Camiroaga

Jean Philippe Cretton recordó en “Viva la pipol” , de Chilevisión, cómo fue dar la noticia del accidente aéreo que terminó con la vida de Felipe Camiroaga en septiembre de 2011.

En ese tiempo, el conductor estaba en vivo en “Calle 7” de TVN y tuvo que informar en directo sobre lo que estaba pasando. “Yo creo que lejos fue uno de los momentos más incómodos que me ha tocado vivir como profesional, porque ¿se acuerdan que los rumores de que el avión había desaparecido comenzaron como a eso de las 4, 5 de la tarde? El programa comenzaba a las 6 de la tarde”, dijo, según consigna La Cuarta.

Cretton contó que mientras los demás canales ya estaban cubriendo el hecho, él todavía no recibía la autorización para dar más detalles de lo que esta sucediendo.

Así fue como el productor ejecutivo del espacio juvenil le dijo que “‘tienes que decir esto tal cual lo voy a decir yo’, y los chiquillos saben (la gente tras cámara) a mí no me gusta trabajar repitiendo, sino porque no sé donde uno va a llegar”.

Continuó el relato diciendo que “por eso se ve en la imagen que está en Youtube, que estoy como un lorito, tratando de filtrar la información que me llegaba, ponerla con mis palabras y ahí después yo me acuerdo que hacemos el pase a prensa”.