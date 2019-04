Mane Swett se arriesga y supera histórico pudor respecto a las redes sociales

La actriz María Elena Swett ha vuelto con todo a Instagram, pero algo que nunca le ha gustado es sacarse selfies… y menos en los ascensores.

Sin embargo esta vez las ganas de hacerlo la pillaron desprevenida en su edificio y finalmente se tomó una foto en el ascensor y la subió a su cuenta contando lo difícil que fue para ella llegar a este momento

“Selfie de Ascensor. Siempre me da mucho pudor que la gente se saque fotos a sí mismo en los ascensores. Hoy me pillé desprevenida y lo hice. No fue tan terrible… he tenido que superar muchos pudores al entrar a esta comunidad”, dijo respecto a Instagram.

Continuó: “Este será uno más. Así que aquí les dejo “ Mi primera Selfie de Ascensor”. Con el teclado de los pisos y todo. Cumple. #ascensor? no #selfie? No no. Cuál sería el #?”.

Los usuarios empatizaron con la actriz y algunos actores como Ignacio Garmendia le respondieron “Cumple todo el rato‼️”.

“Te amo, eres seca, y no tiene nada de malo tener pudores, mientras los conozcas, te conozcas ti mismo y siempre siempre sigas siendo tú misma… Eres única 🌟✨”, le contestó otro usuario. Además, recibió tips: “La primera, relax, cuando veas q la gente te ama, cero rollo, solo q debes estar atenta a l@s envidios@s”.

No faltó quien le pidió que vuelva a la televisión: “Me gusta verte en instagram pero me gustaría verte más en televisión ……😍😍😣 Tu deberías estar ahí …… La más seca de todas”.