"Te comportas como una pu... que no me hablas": Ignacio Achurra denunció el acoso de un hombre

El actor Ignacio Achurra reveló en “La Divina Comida” que fue víctima de acoso por parte de un hombre durante un encuentro de sindicatos de actores latinoamericanos.

Sentado en la mesa con Denisse Malebrán, Julia Vial y Manu González, el presidente del Sindicato de Actores de Chile dijo “una cosa que no he contado nunca”.

Al ser consultado por González sobre por qué no se habla en el gremio sobre el ascoso de hombres a otros hombres, el actor dio detalles personales de una vivencia que sufrió.

“Yo tuve y un encuentro de sindicatos latinoamericanos y nunca me había pasado que sufrí el acoso de un hombre, de un cubano que me acosó, que me provocó, que me tiró unas manos. Y que, al día siguiente, en un momento se me acercó y me dijo ‘te comportas como una putita que no me hablas"”, relató, según consigna Glamorama.

Achura continuó relatando y se dijo a sí mismo: “Aquí hay dos posibilidades. O me hago el machote y voy y le pego un combo y le digo ‘¡¿qué te creí weón?! ¡No te metai conmigo!’ O me hago cargo de lo que políticamente significa esto“.

“Por una responsabilidad política me siento en la obligación de denunciarlo. Y lo hice. Me costó mucho. Significó un trabajo súper introspectivo y se provocó un gran revuelo. Mucha gente alzó la voz y dijo ‘no es posible que nos permitamos que una persona ejerza ese nivel de agresión”, concluyó.