Canal 13 habría bajado registro donde Comparini y Silva desclasifican su salida de “Sigamos de largo”

Los exconductores del Late de Canal 13, Marcelo Comparini y Marco Silva, fueron invitados al programa de Juan Carlos Valdivia donde desclasificaron su salida del espacio que a día de hoy conduce Francisca García-Huidobro.

Comparini comparó su salida de “Sigamos de largo” con un partido de fútbol. “Si el ‘míster’ decide algo, yo voy a la banca y sigo trabajando por si me llama de nuevo“, explicó distendido.

No obstante, el tono de sus palabras no era el más tranquilo ni calmado, pues ambos dejaron en claro que no estaban de acuerdo con el cambio que realizaron los ejecutivos.

“No hay ninguna explicación razonable. No nos dieron ninguna explicación razonable que se proyectara ahora en los resultados que tiene (el programa). Pero bueno, la tele es un poco así”, comentó Marco Silva.

Silva fue más lejos y entregó información casi clasificada sobre lo ocurrido: “Lo único que es muy curioso es que la persona que nos despidió, lo despidieron a la semana siguiente“, detalló.

Y al parecer estas palabras no les habrían caído bien a Canal 13, pues habrían bajado el programa de Juan Carlos Valdivia de Youtube.

De acuerdo al portal El Filtrador, el video habría sido bloqueado por “razones relacionadas al derecho de autor“.