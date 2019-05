"Padre orgulloso": Mauricio Isla compartió tierno video de su hija ad portas a su matrimonio

View this post on Instagram

LAS AMO MUCHO 👩‍👧❤️🙏💯😘 @galadrielcaldirola Tu madre y yo siempre soñamos con ser padres de una hija de la que nos sintiéramos orgullosos y queridos, contigo logramos nuestra finalidad, y ahora nos haces sentirnos unos buenos padres… TE AMAMOS PEQUEÑITA Gracias dios por darme la oportunidad de ser padre de 2 bellas hijas LUZ Y MARTINA ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ lucharé toda la vida por ustedes mis TESOROS… #losquieromucho #cuidalasmidios