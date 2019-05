Pamela Díaz confesó qué tipo de relación mantiene con sus exparejas

Durante un segmento del matinal de Chilevisión, “Viva la Pipol” se habló si se podía ser amigo se una ex pareja.

Bajo este contexto, su conductora, fue cuestionada sobre si ella mantenía una relación con algunas de sus exparejas.

“Yo hablo con mi ex lo justo y necesario“, partió comentando la “Fiera”. “Con los que hablo harto, me llevo bien como de ‘hola y chao’. No podría nunca ir con los amigos, juntarme en un bar, es como hola y chao no más”, detalló.

Luego Pamela Díaz explicó su actitud con sus exparejas, donde puntualizó que posiblemente se debe a que “terminé mal con mis parejas”.