Así es el tatuaje que Álvaro Escobar dejó inconcluso hace 21 años

Durante una entrevista en la cuenta de Instagram de Rojo hace unas semanas, Álvaro Escobar mostró un tatuaje inconcluso que tiene en su brazo.

En conversación con Las Últimas Noticias, el actor confesó que “me lo hice el 98.Estoy seguro que fue en un local en el Paseo Las Palmas (Providencia), en esa época trabajaba en la radio Concierto, muchos colegas lo usaban y me dieron el dato”.

Consultado por la razón por la que no está coloreado, el animador sostuvo que “cuando iba a la otra sesión, como una o dos semanas después, la persona que lo hacía estaba con licencia, había tenido una crisis de salud y desapareció del mapa”.

“La verdad, verdad… no soy amigo de las agujas. Me fatigo con ellas. Me acabo de vacunar contra la influenza, que es un pinchacito, y lo pasé pésimo”, agregó.