Luis Jara regresó a Mega para grabar un spot para reconocido programa

Aseguró que le falta poco para volver a la televisión.

Luis Jara se despidió del “Mucho Gusto” el 21 de diciembre del año pasado, no era un adiós definitivo, ya que solamente era una pausa de 6 meses.

Luego de una estadía en Estados Unidos, el cantante regresó a nuestro país y también a Mega, donde estuvo este viernes en el canal para grabar un spot para el matinal.

“Esta pausa ha superado mis expectativas. Uno piensa que salirse (de la TV) de esta manera es como aprender a no hacer nada, lo aprendí y me encantó. Solo en febrero hice conciertos que tenía amarrados. He vuelto a ensayar con mi banda porque lo necesitábamos”, comentó Jara en Las Últimas Noticias.

El cantante aseguró que le falta poco para regresar al matinal, agregando que también extrañará trabajar junto a Ivette Vergara.