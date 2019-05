El encontrón entre Urrejola y Jürgensen por el caso de la chilena en Cancún

Una clara diferencia de opiniones tuvieron los panelistas de Bienvenidos, Carola Urrejola y Mauricio Jürgensen (ambos son matrimonio) por el caso de la chilena que viajó a Cancún de vacaciones y que terminó con una pierna amputada.

Durante la mañana Jürgensen aludió hasta a Augusto Pinochet para hacer evidente la necesidad de ayudar a los compatriotas que se encuentran en problemas en el exterior mientras que Urrejola hacía énfasis en que no se puede abrir esa puerta. Evidenciando un encontrón en las ideas de cada uno.

Esta fue la discusión:

Mauricio: “Hemos vistos esfuerzos por traer a delincuentes de vuelta al país y es largo el historial, estoy pensando en un dictador que por razones humanitarias volvió a Chile y estoy pensando en dos personas chilenas que estuvieron acusadas en Indonesia”, aclarando: “lo que quiero decir -sin querer politizar el tema- de verdad no es mi intención, es que sí creo que podría haber un esfuerzo mayor de la cancillería por asistir a estos connacionales que están pasando un problema allá”.

Carola: “No estoy de acuerdo fíjate! No estoy de acuerdo contigo, estoy más de acuerdo con Martín (Cárcamo) de acuerdo a la gestión y la presencia”.

Mauricio: Carola! Déjame terminar.

Carola: Por ejemplo, déjame hacer el punto (interrumpiendo a su pareja) El papá que fue a buscar a los niños a Siria tuvo un apoyo sustantivo de la representación diplomática.

Mauricio: “Más del Gobierno sueco, lo dijo él”, agrega el periodista.

Carola: “No, fue el gobierno chileno que hizo las gestiones para que el Gobierno sueco se involucrara, porque al principio no se quería involucrar”, precisa Urrejola, quien continúa diciendo:

“Como Estado tú no puedes solucionar monetariamente, los problemas que tengan todos los chilenos en el extranjero. No se puede, si tu abres esa puerta… no se puede, porque el Estado tiene prioridades”.

Mauricio: “Me parece que sí se puede asistir a un connacional que tenga problemas”, vuelve a interrumpir.

Carola: “La madre (por el caso de la chilena en Cancún) está estabilizada, no tiene riesgo de muerte”, afirma la reportera.

Encontrón que terminó en que se debe evaluar caso a caso cada situación que se presente.