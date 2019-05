Camila Recabarren se defendió de las acusaciones que la tildaron de "ordinaria"

La última publicación en Instagram de Camila Recabarren generó polémica entre sus seguidores luego de que la ex Miss Chile escribiera en la foto “Vagina pal que lee”.



Lo anterior provocó que la modelo fuera tildada de “ordinaria”, ya que varios comentarios de seguidores le dijeron que no era necesario ese contenido. Pero la polémica no quedó ahí porque Camila respondió.

A través de sus historias de Instagram se refirió a las quejas y dijo que principalmente la mala onda venía de los hombres.

“Es broma que ahora todos se espantaron porque la Recabarren puso vagina pal que lee. Toda una vida escribiendo y diciendo pico pal que el lee y ahora que una mujer puso vagina pal que lee, ¿se espantan? “, dijo.

Luego dio una profunda reflexión: “Espántate por las cosas que están pasando hoy en día que sí tienen relevancia. Como los mismos jóvenes que la están pasando mal porque sus papás no los pescan, se están suicidando por el bullying que se les hace. La gente que pasa frío por este invierno que nos atacó, que están en las calles. Los polos se están derritiendo. Esos son temas importantes. Ahí sí asústate gaya”.