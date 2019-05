¿Luli alcaldesa? Te contamos las tres comunas que está mirando

Pepe Auth, Cristina Tocco, Álvaro Gómez, Antonella Ríos, Jordi Castell y Nicole “Luli” Moreno fueron los invitados en un nuevo capítulo de Podemos Hablar de CHV, ocasión en la cual la modelo reveló su interés por la política, puntualmente, por ser alcaldesa.

Transcurria el capítulo cuando Julián Elfenbein le preguntó a “Luli” qué opinaba sobre la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y si le gustaría seguir sus pasos.

“La verdad es que todo lo que es social me llama mucho la atención. No lo descarto. ¿Quién sabe en el futuro? Pero ella lo hace muy bien, me gusta”, respondió.

Nicole Moreno también conocida como Luli reconoció que la idea de ser alcaldesa ya la había considerado.

“Una vez lo analizamos con un grupo de amigos. Si fuera así, en cinco o diez años más, me gustaría que fuera en una comuna que ya he vivido. La Cisterna, Puente Alto, La Florida”, cerró pensando en su futuro.