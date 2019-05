Twitter estalla: Chef Carpentier trata de “chico y negro” a participante de Master Chef

No ajeno de polémica quedó el capítulo de este viernes de Master Chef, ya que el desafío de la última edición incluía trabajar en duplas.

Camila con Giovanni, Jefrrey con Karen, Anibal con Kaschka y José Miguel con Bárbara, tuvieron que cocinar en 50 minutos un plato típico chileno.

“El día de hoy con los ingredientes que van a encontrar deberán hacer un plato idéntico… en empatado, en sabor, en colores, en montaje, en técnicas. Todo, idénticas, como un gemelo”, anunció el chef Christopher Carpentier.

“Pero no podrán probar. Pero no solo eso, además no se podrán ver, solo se podrán comunicar”, explicó a los participantes.

Acto seguido, se instaló una especie de cerca entre las estaciones de cocina, lo que desató el estrés entre los aspirantes.

En esta oportunidad, Camila y Giovanni decidieron hacer cazuela con ostiones a la parmesana, sin embargo, en la medida que avanzaba el desafío la paciencia del vendedor de pizza se fue acabando y criticó que su compañera se “creía superior” y que “nunca había comido una cazuela”.

Incluso sus compañeros llegaron a notar que la pareja gritaba demasiado durante el desafío y, al final no alcanzaron a emplatar, por lo que, presentaron una “sopa de carne”.

“Más que rabia me da pena, porque no pude terminar una cazuela… un chileno no pudo terminar una cazuela”, dijo Giovanni.

Al dirigirse a la pareja de participantes, el chef Carpentier le dijo a Giovanni:

“Me extraña de un chileno como usted, de tomo y lomo, porque aquí mi amiga es más europea, porque usted como yo, chico y negro, somos iguales, no podemos fallar en la comida chilena“, dijo el chef.

Mira el comentario:

Los comentarios en Twitter no se hicieron esperar, donde los usuarios calificaron de “despectivo” y “clasista” a Carpentier.

Revisa algunas reacciones en redes sociales:

La cago para clasista carpentier #PlatoGemelo que fea la actitud hacia Giovanni. — jeny (@JenyCastroJ) 25 de mayo de 2019

Que se cree el chef Cris. Ese trato es indigno para un participante. Esta temporada me ha decepcionado u.u #PlatoGemelo — LoveGautam (@LoveGautamChile) 25 de mayo de 2019

Tan limitado que es Carpentier. Como cresta discrimina en televisión nacional aunque sea en broma?? #PlatoGemelo — Andrés Pérez N. (@aprznu) 25 de mayo de 2019