Iván Núñez: “Mi hijo fue víctima de bulling en el colegio”

Estar atento a las señales que da tu hijo fue una de las recomendaciones que entregó el periodista Ivan Nuñez a todos los padres, luego de contar que hace un tiempo uno de sus hijos fue víctima de bulling en el colegio.

“A mi me produjo un remordimiento enorme no haber estado 100% in side, de no haber dicho: está pasando algo ahora. Pensé que dejó de hacer deportes, porque la play es más entretenida, porque no tengo idea”, relató a sus compañeros en el matinal de TVN.

El reportero dijo que a veces como padre “uno cree que la hace bien y se las sabe por libro, pero hay señales”, ejemplificando con la más conocida, cuando los menores dejan de hacer las actividades que les gustaban.

Ivan Nuñez comentó que en el caso de su hijo donde se producían las agresiones era en el ámbito del deporte, “porque allí el golpe, la patada, la intimidad del camarín tienen un ámbito que queda fuera del control del colegio, del inspector, el profesor, no tengo idea”.

“Yo fui a exigirle al colegio que esta situación parara, porque tú al colegio -no sólo vas a que eduquen a tus hijos, le pones a una institución lo que más amas en la vida- que son tus hijos, por sobre tu vida”, recordó.

El periodista comentó que en primera instancia su hijo no contó nada, pero que de a poco se fue abriendo.

“Después de preguntarle por qué no quería hacer deportes, él nos dice que no lo estaba pasando bien. Fuimos al colegio a preguntar, tuvimos muchas reuniones y nosotros vimos que en el colegio no estaban tan receptivos”, aclarando que su experiencia fue de hace años y que todo ya está superado por su hijo y su familia.

Finalmente, “el agresor salió del colegio y, yo he sabido, que en los otros dos colegios que ha peregrinado después ha reproducido el mismo patrón de conducta.Porque, yo insisto, un niño que golpea es víctima y es victimario, porque repite patrones de conducta”, enfatizó Nuñez.

En todo caso, el periodista contó que lo primero que hizo fue comunicarse con el papá del agresor, quien tuvo “la reacción de negarlo todo”, tanto así que explicó que llegó a un nivel de pensar: si yo me pillo a este hueón le voy a pegar”.

“Me dijo que su hijo no era así, que su era un líder, que su hijo…justificando que el líder es el que se impone por el método de la violencia”.

Ivan Núñez aclaró que no fueron golpes de lo que padecía su hijo, pero era bulling, que no sólo sufría su hijo si no que a varios compañeros del deporte.

Respecto a su experiencia con el colegio, Iván Nuñez manifestó que “tú esperas que la comunidad escolar te acoja y como no encontré eso, fuimos a la Superintendencia (de Educación) e hicimos una denuncia y ahí se interviene la comunidad escolar y se ponen protocolos que se deben hacer y cumplir”.

Relató que “hubo niños de la edad de mi hijo extraordinarios y que incluso uno que era compañero de curso superior de otro hijo mío, fue a la sala de clases a decir: acá hay un alumno que le está pegando a sus compañeros, fue delante del profesor y sus compañeros”, destacando la hidalguía y el honor de ése joven.

Por lo mismo, aconsejó a todos los padres a que “hay que enseñarles a los hijos que pegar no es normal y quedarse en silencio tampoco, aunque puede ser más cómodo”, finalizó.