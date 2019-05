"No había visto algo así": Notero de "Muy Buenos Días" se rompe en vivo por perro grave tras tornado

El día de ayer un fuerte tornado afectó la localidad de Los Ángeles, dañando a más de 600 casas y 2 mil clientes sin suministro eléctrico.

Bajo este contexto varios matinales decidieron cubrir el tema, trasladando a periodistas a la zona afectada.

Así fue el caso del periodista enviado por “Muy Buenos Días”, Matías Vera, quien habló con los vecinos afectados para conocer su testimonio.

No obstante, mientras veían el desastre que quedó en la zona, se encontraron con algo inesperado: un perrito gravemente herido.

El periodista se emocionó ante este hecho y narró: “Yo necesito hacer un llamado importante, equipo. Estoy acá, no lo podemos mostrar, pero hay un perrito que está muy complicado. Sufrió heridas graves, necesitamos que un veterinario venga urgentemente”.

“Es una herida muy grande, me cuesta no emocionarme, porque está súper complicado“, señaló el comunicador al borde de llanto, detallando además que el can se encontraría tiritando y tenía una herida profunda en la zona abdominal, motivo por el que no lo enseñaron.

El periodista conversó con una vecina en búsqueda de una explicación a lo que le ocurrió al can, a lo que respondió que “estaba en una casa que desapareció, estaba con otro que está muerto“.

Ignacio Gutiérrez y María Luisa Godoy intentaron calmar al comunicador y le dijeron que la Intendencia iba en camino.

Aquí puedes ver el difícil y emotivo momento.