Chris Carpentier responde a las críticas que ha recibido en «MasterChef»

La actual temporada de Masterchef no solo ha sido criticada por el bajo desempeño de sus participantes, sino también por las supuestas “preferencias” sobre algunos aspirantes, incluso se habló se una supuesta relación entre Chris Carpentier con Bárbara Lackington de 19 años, ambos negaron tajantemente esta situación.

En conversación con La Cuarta, Carpentier señaló al respecto “algo me dijeron, pero de verdad ni siquiera me referiré a un rumor así. El formato de ‘MasterChef’ es súper claro y nosotros no compartimos con los participantes. Ni siquiera entramos por los mismos accesos”.

Respecto del supuesto “clasismo” que existiría en el espacio, indicó que “en Chile siempre se va a ir por el más débil o el más popular. Cuando Daniela Castro le ganó al Nacho se dijo que el papá trabajaba en el canal, que estaba pagado y muchas cosas”, indicó.

“Como país tenemos un discurso de querer combatir el bullying entre los niños, pero en Internet tenemos a miles de adultos diciendo barbaridades tras un seudónimo, entonces es difícil”, continuó añadiendo.

Finalmente, Chris Carpentier entregó algunos detalles sobre la final de «Masterchef», ya que el programa se encuentra en sus últimos capítulos. Recordemos que el viernes pasado José Miguel, fue el nuevo eliminado.

“Está muy parejo. A diferencia de otras ediciones no hay favoritos claros desde lo gastronómico y eso, para mí, asegura que la recta final será muy entretenida”, concluyó el chef sobre la final que pronto podremos ver en pantalla.