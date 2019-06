"Me trató muy mal": Carla Jara explicó por qué calificó de "falsa" a Cathy Barriga

La noche de este sábado Chilevisión emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida, donde participaron Manuel José Ossandón, la periodista Carolina Gutiérrez, el comediante Rodrigo González y la ex Mekano, Carla Jara.

Fue precisamente esta última quien protagonizó un peculiar momento durante un juego en la casa de Carolina Gutiérrez, donde tenían que decir la primera palabra que se les viniera a la cabeza al dar vuelta unas imágenes.

En ese momento una de las fotos que se reveló era la de Cathy Barriga, ante lo que Carla no tuvo complejos en decir: “Falsa”.

Luego, Carla aclaró que comentó esta crítica sobre Barriga “no como alcaldesa, sino como persona”, agregando que ella conocía “su otro lado” porque trabajó con ella en Mekano.

“Ella tuvo momentos muy desagradables conmigo, me trató muy mal en ciertas ocasiones, entonces yo no me olvido de eso. Yo no creo en el ‘¡Ay soy tan buena, tan dulce, tan pinky, tan rosada!…No”, aseveró.

Cabe mencionar que en el juego, cuando salió la ficha de Barriga, González señaló la palabra “figureti” y Ossandón “Pindy”.