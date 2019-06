Todo el equipo sabía: Patricia Maldonado sobre despido de Raquel Argandoña

La panelista de Mucho Gusto, Patricia Maldonado contó cómo se enteró del despido de su amiga Raquel Argandoña del matinal de Bienvenidos de Canal 13 y también teorizó sobre el tema.

Pero “la maldo” no terminó ahí sino que además reveló que todo el equipo estaba enterado que la despedirían menos ella.

“Me llaman y me dicen: ¿tú estás bien? Y yo me pregunté qué hice” reveló Maldonado (…) No es mentira es verdad” le corroboró la fuente que aseguró Patricia no revelará jamás.

“Todos sabían lo que venía menos ella, a mí no me pueden decir que estoy mintiendo, por favor no me desafíen, estoy diciendo la verdad”, afirmó Maldonado, quien relató en Mega que hace más de una semana el equipo ya sabía lo que venía.

Uno se pregunta “cómo sabe un equipo completo y tú no le avisas a la persona que ha trabajado por tanto tiempo”, afirmó la panelista quien agregó que tiene varias teorías.

Una es potenciar a alguien que está en Canal 13 y lo necesita, porque no está rindiendo, pero cuyo contrato no se puede terminar; otra había una persona con la que no se masticaban ni se tragaban, pero fuera de pantalla.

De todos modos, José Miguel Viñuela especuló en el matinal que podría ser un tongo de Canal 13 ante la llegada de Diana Bolocco a Mucho Gusto.

Tras todas las especulaciones al respecto Patricia Maldonado le entregó todo su apoyo a su amiga Raquel Argandoña. “Amiga tire para arriba que todo pasa”, finalizó.