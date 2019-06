El incómodo momento que vivió Ariel Levy con su novia: se encontró con su ex

A pesar que todavía se puede ver al actor Ariel Levy en el reality Resistiré, en la vida real el luchador se tuvo una incómoda situación con su actual novia mientras estaba en un evento privado.

El protagonista de “Qué pena tu vida” se encontró con su exnovia Daniela Nicolás, con quien tuvo una fugaz relación, pero tampoco menos importante.

Según lo que consiga el programa Intrusos de La Red, Levy y su novia Margot Corvalán no quisieron hablar con ellos, quien sí lo hizo fue la rostro de FoxSports.

“Nunca es bueno hablar de una antigua relación… A veces los actos dicen más que las palabras. Pruebas no tengo (de que se portó mal), nada me consta. Yo no puedo hablar de él porque no sé pero como muchos, quizá, habló más de la cuenta”, dijo la actriz.

Revisa el momento: