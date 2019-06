Loreto Aravena expresó dura declaración sobre su exesposo en las redes

Loreto Aravena es parte de una nueva vespertina de Canal 13 “Amor a la Catalán”, espacio que reemplazará a “La Reina de Franklin”.

La teleserie se encontraría en plena grabación y, bajo este contexto, la actriz permitió que sus seguidores le realizaran preguntas en Instagram.

Si bien le consultaron sobre diversos temas, uno de los que destacó fue la declaración que Aravena realizó sobre la el padre de su hija.

“¿Tu pareja es el papá de tu bebé?“, le consultó un usuario y ella respondió: “No, me separé cuando mi hija tenía 9 meses o poco menos, me dejaron de amar“, redactó la intérprete sobre su exesposo Juan Pablo Ternicier.

Cabe mencionar que tras su quiebre matrimonial Aravena se dedicó al trabajo y la crianza de su hija. Luego conoció a Maximiliano Luksic, actual subdirector ejecutivo de Canal 13, con quien mantiene una relación desde hace 2 años.