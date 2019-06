¡Hubo más de uno! Revelan los romances que se habrían formado en "MasterChef Chile"

Uno de los últimos eliminados de MasterChef Chile, José Miguel González, reveló que ha habido más de un romance en el programa de competencia de cocina.

En entrevista con Publimetro, el joven chef dijo que en el programa “lo pasé súper bien. Fue un programa donde, además de aprender a manejar el estrés, a cocinar distintas cosas que uno no está acostumbrado… yo, en particular salí mucho”.

“Es que yo salía solito… o con Lautaro. La verdad es que yo no besé, lo pasé muy bien, pero no besé. Me dedicaba a bailar, a tomar mis tragos favoritos”, dijo abriendo espacio para la pregunta. ¿Hubo romances?

“¿Se puede contar? Sí, yo sí vi, sí hay romances, todo el rato. Yo creo que hasta por ahí hay una pareja”, indicó, para después añadir que “hay una pareja estable”.

Tras esto la persona que lo entrevistó, le dijo que se notaba en cámara que algunos participantes tenían ‘química’. A lo que José Miguel le preguntó sobre a quién se refería, “Yo creo que Javier con Cami y la Karen con Jeffry”, le respondió la periodista.

«¡Oooooh!», dijo el cocinero, dando a entender que la persona que lo entrevistó tenía razón respecto a estas parejas, para después asegurar que «hubo otras parejas igual».

«Yo no, yo me porté bien porque fui a cocinar. Hubo parejas, más de las que ustedes creen, pero las que han dicho, van súper bien», finalizó José Miguel.