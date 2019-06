Andrés Longton dio detalles de su quiebre amoroso con Wilma González

Andrés Longton fue el ganador del programa “La Divina Comida” que se transmitió el sábado recién pasado y que además contó con la presencia de Anita Alvarado, Karin Yanine y Roberto Vander.



Uno de los temas que habló el actual diputado fue su relación con Wilma González, romance que nació mientras ambos estaban en el reality show “Mundo Opuestos” y que terminó luego de una infidelidad.

“Uno no se lo imagina, no se lo espera, hay un sentimiento de dolor, de pena, rabia, dolor todo junto, ella podía entrar todos los domingos… me lo podría haber dicho en persona”, comentó el parlamentario.

Luego Andrés Lognton agregó que quizás ella estaba aburrida de la relación y que no estaba enamora. “Yo guardo los mejores recuerdos, yo si me la encuentro no tengo ningún problema, cerramos el ciclo juntos, nos perdonamos, echémosle para adelante y listo”.