"No me han sido siempre fiel": La sincera confesión de Javiera Díaz de Valdés en "Podemos Hablar"

El pasado viernes se emitió una nueva edición del programa “Podemos Hablar“, que contó con la participación de Evelyn Mathei, Héctor Morales, Diego Muñoz, Karen Paola, Felipe Izquierdo y Javiera Díaz de Valdés.

Si bien cada uno de los rostros sorprendió con sus declaraciones, fue esta última quien destacó con una triste noticia amorosa.

En un “Punto de Encuentro” la actriz de “Verdades Ocultas” aseguró sufrir por amor en múltiples oportunidades.

“No me han sido siempre fiel… yo creo que puedo perdonar, en algún momento, yo creo que si me hice la tonta“, narró Javiera Díaz de Valdés.

Luego agregó que ella se considera muy leal, a pesar de que le han sido infiel en múltiples oportunidades.

Otro tema que tocó fue el bullying que sufrió durante su niñez, recordando que sus primeros años los vivió en Barcelona y luego retornó a Chile.

“Llegué a un colegio donde era todo como muy clasificado, era muy chica 7, 8, 9 años, pero lo resentí muy fuerte. Yo ya soy tímida, pero ahí como que se me agudizó“, relató.

Luego agregó que era una “niña extremadamente tímida, que se me agudizó, que venía de un cambio de país, de unos padres recién separados, de una serie de cambios que me tenían vulnerable… Me chupé y como que no me salía la voz“, sentenció.