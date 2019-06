"Al igual que a mí, no le importa el que dirán": Hijo de Antonella Ríos es todo un artista a los 3 años de edad

La actriz Antonella Ríos hace noticia de vez en cuando por sus personajes y poses escénicas que muestra en su cuenta de Instagram, así como también de los trabajos en los que participa. Pero esta vez fue otro el protagonista que se robó las miradas.

Se trata de Manuel Elosúa Ríos, su hijo de solo 3 años de edad que es todo un personaje. La misma actriz escribió en su cuenta de Instagram un texto para definir a su carismático retoño.

“Este personaje es mi hijo #manu y tiene #perso de sobra, al igual que a mi no le importa el que dirán y se expresa libremente (yo no lo obligo a bailar ni menos a imitar a su artista @lunay ). Creo que todo indica que por ahora él quiere expresarse y ser un artista escénico ; yo a su edad andaba detrás de las piernas de mi mamá , me escondía y era muy regalona”, confesó.

“Manu en cambio tiene resueltos sus gustos de todos tipo… Lo más maravilloso es que se viste solo y elige sus propios looks diarios #jaajaja es muy cómico, combina su ropa y tienes sus propias preferencias cómo está parka #muyjbalvim @jbalvin”, agregó.