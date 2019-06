"Te siento a mi lado”: Hermana de Javiera Suárez le dedicó emotivo mensaje a una semana de su partida

View this post on Instagram

Viajera linda Hermanita querida Hace una semana que diste tu último Gran Paso de Valentía Terrenal, para transformarte en pura Luz Hace una semana que andas revoloteando, quién sabe por dónde, quién sabe con quién. Nos estarás también acompañando? A varios a la vez? Te siento a mi lado. Haces latir mi corazón, y experimentar esos momentos de Vida donde te sientes totalmente Vivo. Emociones, aprendizajes, gratitud … Amor. Mucho amor. En tu honor Te quiero y mimo siempre ❤️👭❤️ #leydelcancer #quevalgalapena #lavidaeshoy #tequierohermanita