Ex "Mundos opuestos" sorprende con nuevo desafío y agradece a su joven pareja

La ex chica reality Wilma González presentó a través de Instagram su nuevo desafío, un emprendimiento fitness donde podrá poner en la práctica sus conocimientos deportivos.

La modelo y actriz que se hizo conocida en Chile gracias al reality show de Canal 13 “Mundos Opuestos”, dijo a través de las redes sociales que “estoy partiendo con mi nuevo emprendimiento (llamado) WilmafiTraining“.

“Tenemos suplementos alimenticios para diferentes objetivos, por ejemplo para generar masa muscular, oxidar grasa y por ende bajar porcentaje de grasa de nuestro cuerpo (valga la redundancia)… También habrá asesorías deportivas y nutricionales on line, entrenamientos presenciales conmigo si desean esa modalidad”, agregó.

En otro post señaló que este es un proyecto “para lo que estudié y me formé, además de tratar de ser la ayuda para muchas y muchos en su salud y estado físico”.

Además, no dejó de agradecer a su pololo, Nicolás Seguel (12 años menor) a través de una foto.

“Subo esta foto porque tengo que agradecerte mucho @nico_seguelg Sin tu ayuda, la parte informática es un caos para mí jajajaja además para qué hablar de la parte emocional, con lo difícil que me es llevar la economía de un hogar sola, que a mi hijo no le falte de nada aunque su papá ayude, que tengo que correr de un lado a otro como puedo para solo cubrir gastos, gracias por ayudarme muchas veces con el auto, con las compras, con Noah cuándo no podemos Gonzalo o yo y hay que trabajar, por creer en mí, por ser amoroso con Noah, por amarnos, por encargarte del perro jajajaja, por considerarnos en todo, por ser sensible, paciente nivel Dios 😂 en fin… Por ser el hombre que eres, íntegro, noble, educado, empático, buena persona… Todo lo que pueda decir se queda corto. Gracias, te amo ♥️”, confesó.